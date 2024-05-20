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США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов

FT: США подталкивают G7 к передаче Украине кредита под залог российских активов

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Jacquelyn Martin/AP

Вашингтон подталкивает страны «Большой семерки» к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что власти США хотели бы добиться выдачи денег Украине до возможного возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.

«Союзники Вашингтона по «Большой семерке» с энтузиазмом относятся к плану США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что не все члены G7 относятся к плану Вашингтона с энтузиазмом. Западные чиновники утверждают, что их настроения изменились после дипломатического давления со стороны США, которые стремятся добиться соглашения на саммите лидеров «Большой семерки» в июне.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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