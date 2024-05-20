В Красноярском крае поймали подозреваемого в педофилии нелегала

В Канске Красноярского края задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении троих детей. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 17 мая 2024 года 33-летний пьяный подозреваемый заметил около дома в микрорайоне Солнечный девочек 11 и 14 лет и 13-летнего мальчика. Мужчина поймал их и надругался над ними.

В итоге подозреваемого педофила задержали. Выяснилось, что мужчина находился на территории России незаконно.

До этого врач Тверской детской клинической больницы признался, что растлевал несовершеннолетних. Мужчина работал детским ортопедом. Четыре года назад он, по всей видимости, во время приема, познакомился с двумя девочками, которым на тот момент было 12 и 13 лет.

Мужчина стал вести с пациентками переписку во «ВКонтакте», при этом разговаривать со школьницами он предпочитал на тему секса. Общение между врачом и его жертвами продолжалось в течение нескольких месяцев.

Ранее несовершеннолетняя родила в туалете торгового центра в Старом Осколе.