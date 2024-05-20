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Стало известно, сколько получают российские травматологи

HeadHunter: средняя зарплата травматолога в России составила более 79 тысяч руб.

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Freepik.com

Средняя зарплата травматолога в России в 2024 году достигла 79,8 тыс. рублей. Это на 6 тыс. рублей больше, чем в 2023-м, и на 20,7 тыс. больше, чем в 2022 году. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню травматолога.

«Несмотря на рост, зарплатные предложения пока не соответствуют уровню зарплатных ожиданий соискателей: сами травматологи в среднем рассчитывают на заработную плату в 116,7 тыс. рублей. Специальность относится к остродефицитным: сегодня на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме при норме не менее 4», — отметили в пресс-службе сервиса.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплатные предложения для врачей-травматологов в текущем году зафиксированы в Москве (здесь им готовы платить в среднем 120,2 тыс. рублей), Красноярском крае (95 тыс. рублей), Тюменской области (90 тыс. рублей), Иркутской области (89,6 тыс. рублей) и Новосибирской области (88,5 тыс. рублей).

В 2023 году потребность российских больниц во врачах-травматологах выросла на 31% по сравнению с 2022 годом – в стране было открыто более 6 тыс. таких вакансий. В 2024 году спрос также остается высоким: за неполные пять месяцев открыто почти 2,5 тыс. вакансий для травматологов.
Чаще всего это предложения о работе в Москве (18% вакансий), Санкт-Петербурге (8%), Московской области (7%), Краснодарском крае (6%), а также в Республике Татарстан, Пермском крае, Новосибирской области, Нижегородской области и Свердловской области (по 3%).

20 мая отмечают Всемирный день травматолога.

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