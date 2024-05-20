Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский может доказать свою легитимность

Бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал, что после истечения президентских полномочий 20 мая Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью. Его слова передает URA.RU.

«Зеленский не идет на выборы и не передает полномочия в соответствии с Конституцией Украины председателю парламента. Значит будет доказывать свою легитимность жесткостью», — подчеркнул Олейник.

Он добавил, что сомнения в легитимности полномочий Зеленского есть как на Украине, так и на Западе.

Олейник полагает, что на Украине будут расцветать репрессивные методы, что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.