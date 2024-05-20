В Москве повысится стоимость проезда в городском транспорте

С 20 мая в Москве увеличатся цены на проезд в общественном транспорте. Об этом со ссылкой на департамент транспорта столицы сообщает агентство РБК.

Так, стоимость билета «Единый» на карте «Тройка» возросла с 54 до 57 рублей за одну поездку, «90 минут» — с 81 до 85 рублей. Одна поездка без карты «Тройка» будет стоить 70 рублей вместо 65.

Безлимитный билет по карте «Тройка» на сутки подорожал с 315 до 340 рублей.

Также вырастет стоимость проезда в электричках.

Цена на общественный транспорт в столице повышается второй раз за последние семь месяцев.

До этого департамент транспорта Москвы заявил, что с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в столице держатся ниже уровня инфляции почти на 30%. Будущее повышение стоимости проезда в департаменте объяснили необходимостью дальнейшей эффективной работы транспортной системы.

Ранее водители автобусов в Барнауле устроили забастовку из-за сокращения зарплат.