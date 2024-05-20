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В России резко подорожала аренда жилья

«Авито Недвижимость»: средняя цена аренды квартир в России выросла на 20% за год

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Средняя цена долгосрочной аренды квартир в России с 1 по 15 мая 2024 года составила 30 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го ставка съема жилья выросла на 20% или 6 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Средняя цена аренды в мае 2024 года снизилась только на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 30 тыс. рублей за год, до 150 тыс. рублей в среднем. Аренда студий подорожала на 5 тыс. рублей, до 25 тыс. рублей в среднем. Однокомнатную квартиру в мае можно снять за такую же сумму, ставка аренды выросла на 4 тыс. рублей за год. «Двушки» стали дороже на 5 тыс. рублей, средняя цена их аренды составила 35 тыс. рублей. Стоимость съема «трешек» за год не изменилась – ставка аренды составляет 50 тыс. рублей.

По данным «Авито Недвижимости», в первой половине нынешнего мая объем предложения квартир для долгосрочной аренды по стране в целом составил 170,3 тыс. объектов. По сравнению с тем же периодом прошлого года он сократился на 10,6%.

«За год спрос на долгосрочную аренду квартир в России ослаб на 8,6%. Уменьшение активности нанимателей наиболее заметно в сегменте двухкомнатных квартир (-14%). Спрос вырос только на студии (+10,6%)», — отметил Каменев.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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