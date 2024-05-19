Вертолет президента Ирана потерпел крушение. Что известно Reuters: жизнь Раиси может быть под угрозой из-за крушения вертолета

Вертолет c президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку в 600 км от Тегерана, причиной крушения могли стать плохие погодные условия. Дождь и туман также осложняют работу спасателей и медиков. В иранском МВД заверили, что «ситуация под контролем», при этом источник Reuters заявил, что жизнь главы государства может быть под угрозой. Раиси возвращался в столицу после однодневного визита в Азербайджан, где вместе с Ильхамом Алиевым открывал новую плотину.

Вертолет Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана (провинция Ирана. — «Газета.Ru») аятолла Аль-Хашем, исчез с радаров, передали днем 19 мая агентства AP и Tasnim.

Позже иранский государственный телеканал IRIB сообщил, что борт совершил жесткую посадку. Спасатели иранского Красного Полумесяца направились к месту крушения, туда же выехали восемь машин скорой помощи.

Инцидент произошел близ города Джульфа, который находится в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном и Арменией. Раиси возвращался в Иран после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, вместе с которым он принял участие в церемонии открытия новой плотины на реке Араз — Кыз-Каласы. Это совместный проект двух стран, который спроектирован и построен иранскими инженерами и подрядчиками. Плотина должна была стать символом дружбы и единения между народами.

Алиев после сообщений об аварии пообещал оказать Ирану поддержку.

Три борта, плохая погода

Иранская делегация возвращалась на трех вертолетах, два из них прибыли в место назначения без происшествий. На этих бортах летели министры энергетики Али Акбар Меграбян и министр дорог и градостроительства Мехрдад Базарпаш.

По информации агентства Fars, авиакатастрофа могла произойти из-за плохих погодных условий. В этой местности был очень сильный туман, лил дождь. По этой же причине у спасателей возникли трудности с тем, чтобы добраться до места крушения: направленный на место спасательный вертолет не смог приземлиться из-за погодных условий.

Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что причиной аварии могло стать нарушение режима высоты из-за погоды. По его мнению, воздушное судно могло задеть деревья или линии электропередачи.

По данным агентства Tasnim, один из спутников президента сам позвонил в Тегеран и сообщил о случившейся аварии. Подчеркивается, что, «судя по звонку, есть надежды, что обойдется без человеческих жертв». При этом иранский депутат Ахмад Алирезабиги опроверг сообщения о выходе вертолета на связь.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди подтвердил данные о крушении вертолета. Он заявил при этом, что «ситуация под контролем».

«Контакты со спутниками [президента] были, но, учитывая, что местность гористая и контакты сложно установить, мы надеемся, что спасательные отряды доберутся до места происшествия раньше и дадут нам больше информации», — добавил министр.

«Помолитесь за меня»

Агентство Mehr сообщило, что Раиси уже покинул место происшествия и едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Позже эта новость на англоязычном сайте агентства была удалена. Неназванный иранский чиновник в разговоре с агентством Reuters заявил, что жизни президента и главы МИД находятся под угрозой .

«Мы все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», — заявил он.

После крушения на официальной странице Раиси в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) был опубликован пост со словам «Помолитесь за меня».

Как сообщило агентство IRNA, достоверной информации о месте аварии до сих пор нет, а поиск ведется только по земле — с воздуха он невозможен из-за погодных условий.

По данным телеканала Press TV, на месте крушения работают как минимум 40 групп быстрого реагирования. Туда также отправились вице-президент Ирана Мохсен Мансури и некоторые члены правительства страны — в их числе министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйнолахи, сообщил телеканал IRIB. Глава иранского генштаба Мохаммад Багери приказал задействовать в поисках все силы армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и полиции страны.

Газета Tehran Times сообщала, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) после аварии, однако впоследствии издание опровергло эту информацию.