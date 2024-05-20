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В России резко выросли предлагаемые зарплаты курьеров

Средние предлагаемые зарплаты курьеров в России за год выросли на 15%

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Shutterstock

Спрос на курьеров в апреле вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а средние предлагаемые зарплаты для занятых в этой профессии увеличились на 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования платформы «Авито работа» и СДЭК.

«Всего за апрель 2024 года спрос работодателей на сотрудников курьерской доставки вырос на 20% год к году», — говорится в статье. Там указано, что компании стали чаще прибегать к гибким формам занятости, чтобы справиться с дефицитом кадров. Также в вакансиях для курьеров стала чаще упоминаться возможность работы рядом с домом или опция быстрого трудоустройства.

Курьерам в апреле в среднем готовы были предложить 79 798 рублей в месяц, следует из результатов исследования.

Отмечается, что вакансия курьера является в России самой массовой — в апреле доля вакансий для таких специалистов составила 5,2% от всего количества предложений, за последний месяц число предложений курьерам выросло на 4%.

До этого сообщалось, что в РФ работники пяти специальностей являются наиболее востребованными для работы в удаленном режиме. Они также могут рассчитывать на самые высокие зарплаты. В первую очередь — это работники сферы IT.

Ранее были названы самые популярные у россиян профессии для подработки в мае.

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