Россиянам рассказали, как составить завещание

Россияне вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

Он добавил, что завещать можно любое имущество, в том числе то, которое человек может приобрести в будущем. Эксперт уточнил, что завещать можно как все имущество, так и его часть, и то имущество гражданина, которое не включено в завещание, будет распределяться между наследниками по закону.

Полещук сказал, что завещание может быть составлено в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Таким образом, в завещании выражается именно воля завещателя, а не воля государства, выраженная в порядке наследования по закону.

Завещание удостоверятся нотариусом. Если оно нотариально не удостоверено, то не имеет юридической силы. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства, в том числе видеофиксации.

«Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание. Поэтому не стоит думать, что завещание составляется обязательно в преклонном возрасте», — отметил эксперт.

По его словам, в преклонном возрасте могут возникнуть опеределенные риски с составлением завещания, поскольку закон требует, чтобы оно было совершено дееспособным в полном объеме гражданином. По словам Полещука, родственники часто пытаются оспорить в суде завещания граждан старше 70 лет, а иногда и более раннего возраста, если имеются признаки наличия деменции или иных заболеваний, которые не позволяли гражданину в полной мере понимать смысл своих действий при оставлении завещания.

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