Москино, Меркьюри и еще 8 звезд, которые умерли от СПИДа
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Франко Москино, Фредди Меркьюри, Рэй Гиллен
Фредди Меркьюри (1946-1991)
Пожалуй, самой известной личностью, умершей от СПИДа, стал фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри. Музыкант узнал о своем диагнозе еще в 1986 году, но вплоть до последних дней жизни тщательно скрывал болезнь от общественности. 23 ноября 1991 года Меркьюри выступил с публичным заявлением, в котором признался, что болен: «У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью». На следующий день Фредди Меркьюри скончался от бронхопневмонии, вызванной синдромом приобретенного иммунодефицита.
Рудольф Нуреев (1938-1993)
Легендарный танцор балета, один из самых известных «невозвращенцев» в СССР Рудольф Нуреев заразился ВИЧ в начале 80-х. По слухам, вирус попал в организм артиста во время переливания крови в одной из парижских больниц, куда он попал после того, как его сбила машина. В 1984 году Нуреев начал терапию экспериментальным препаратом, однако спустя несколько месяцев отказался от лечения. Болезнь затихла на несколько лет, но в 1988 году вновь дала о себе знать. Несмотря на лечение, ВИЧ прогрессировал, и в 1992 году болезнь перешла в финальную стадию. Последние месяцы жизни артист провел в госпитале, где скончался 6 января 1993 года.
Айзек Азимов (1919/1920-1992)
Как и Рудольф Нуреев, знаменитый американский писатель-фантаст Айзек Азимов заразился ВИЧ через донорскую кровь во время операции на сердце, которую ему провели в 1983 году. Литератор узнал о своем диагнозе лишь спустя несколько лет и тщательно скрывал эту информацию, опасаясь, что предубеждения по отношению к ВИЧ-инфицированным отразятся на его семье. На фоне ВИЧ у Азимова развились сердечная и почечная недостаточности, которые и были названы официальной причиной смерти писателя в 1992 году. Лишь спустя десять лет его вдова Дженет призналась, что Айзек Азимов умер от СПИДа.
Франко Москино (1950-1994)
18 сентября 1994 года скончался легендарный итальянский модельер Франко Москино. Главный менеджер модного дома Moschino Марко Гобетти заявил, что причиной смерти дизайнера стала остановка сердца, а также осложнения после перенесенной в 1992 году операции. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Франко Москино был ВИЧ-инфицированным, но тщательно скрывал свой диагноз от общественности. Версия журналистов подкреплялась тем, что за год до своей смерти Москино занимался сбором денег на хосписы для больных СПИДом детей, а его последнее шоу в миланском Teatro Nazionale завершилось сценической массовкой, участники которой предстали в белоснежных нарядах с красными ленточками на груди – символом осведомленности о проблеме СПИДа.
Джиа Каранджи (1960-1986)
В 1986 году от СПИДа скончалась одна из первых супермоделей мира Джиа Каранджи. В конце 70-х Каранджи украшала обложки глянцевых журналов и снималась в рекламных кампаниях ведущих модных домов, но в 1980 году пристрастилась к наркотикам, и ее головокружительная карьера пошла на спад. После того, как мир моды отвернулся от Каранджи, она работала продавщицей в магазине одежды и официанткой в придорожном кафе, а все деньги тратила на героин. В декабре 1985 года бывшая легенда подиума попала в больницу с пневмонией, где во время обследования ей диагностировали СПИД. В 1986 году Джиа Каранджи вновь оказалась в больнице – и спустя месяц умерла от связанных с болезнью осложнений.
Лев Новиков (1958-1997)
Еще одной жертвой «чумы XX века» стал известный российский стилист Лев Новиков. С середины 80-х он создавал образы для главных звезд отечественной эстрады, в том числе для Ирины Понаровской, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной, Софии Ротару и других. В 1988 году у Новикова диагностировали ВИЧ-инфекцию. По словам друзей стилиста, на протяжении девяти лет Новиков принимал терапию и соблюдал все рекомендации врачей, но его организм продолжал слабеть. В 1997 году, незадолго до своего 50-летия, Лев Новиков умер от кровоизлияния в мозг.
Рэй Гиллен (1959-1993)
В возрасте 34-х лет от СПИДа умер американский рок-музыкант Рэй Гиллен, наиболее известный по работе с группами Black Sabbath, Badlands и Phenomena. Как именно рокер заразился – неизвестно, но, вероятнее всего, причиной стало употребление наркотиков и беспорядочные половые связи. Уже после смерти музыканта его коллега, гитарист Джейк И Ли рассказал журналистам, что в последние годы Гиллен возил с собой на гастроли сумку с лекарствами от СПИДа, которые называл «витаминами».
Луис Хендрик Потгитер (1951-1994)
Луис Хендрик Потгитер – африканский певец, танцор и фронтмен немецкой группы Dschinghis Khan («Чингисхан»). С 1979 по 1984 год Потгитер неизменно выступал в составе коллектива в образе Чингисхана, а когда из-за финансовых проблем группа распалась, вернулся на родину в ЮАР, где работал менеджером в гостинице. В августе 1994 года артист скончался на руках у своей матери от осложнений, вызванных СПИДом.
Артур Эш (1943-1993)
В 1993 году от осложнений, вызванных вирусом иммунодефицита, погиб знаменитый теннисист Артур Эш – первый афроамериканец, выигравший чемпионат США. Вероятнее всего, спортсмен заразился ВИЧ в 1983 году, когда ему переливали донорскую кровь во время операции на сердце. О своем диагнозе Эш узнал лишь спустя пять лет, когда появились первые симптомы. Спортсмен несколько лет скрывал свой статус и решился на признание лишь в 1992 году, когда ВИЧ уже перешел в СПИД. Через несколько месяцев Артур Эш скончался в больнице Нью-Йорка от пневмонии.
Каждый год в третье воскресенье мая в мире чтят память людей, умерших от СПИДа. Впервые Всемирный день памяти жертв этой болезни провели в 1983 году в Сан-Франциско, а в 1992 году памятная дата появилась и в России. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, жизни которых унесла «чума XX века».