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Москино, Меркьюри и еще 8 звезд, которые умерли от СПИДа

Кто из звезд умер от СПИДа

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Каждый год в третье воскресенье мая в мире чтят память людей, умерших от СПИДа. Впервые Всемирный день памяти жертв этой болезни провели в 1983 году в Сан-Франциско, а в 1992 году памятная дата появилась и в России. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, жизни которых унесла «чума XX века».

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