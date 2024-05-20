МИД Ливии заявил о желании усилить сотрудничество с Россией

Ливия планирует дать мощный импульс двусторонним отношениям с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади в интервью газете «Известия».

«Между Россией и Ливией особые отношения. <…> Мы хотим дать сильный толчок, мощный импульс двустороннему сотрудничеству между нашими странами», — подчеркнул дипломат, отметив, что пока и экономические, и коммерческие связи двух стран находятся ниже того показателя, к которому стремится Ливия.

Министр подчеркнул, что на данный момент РФ и Ливия сотрудничают в вопросах экономики, торговли и образования, а также поддерживают отношения в энергетической и зерновой отраслях, производстве удобрений и лекарств.

В начале мая стало известно, что Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Отмечается, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство РФ в Триполи, в качестве следующего шага предлагается открытие генконсульства в Бенгази.

Ранее дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов.