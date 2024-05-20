Теннисиста Медведева выбили из топ-4 ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступив свое место представителю Германии Александру Звереву. Информация об этом появилась на официальном сайте ATP.

Рокировка позиций в рейтинге произошла после турнира серии «Мастерс» в Риме. Зверев одержал победу и набрал 910 очков рейтинга. А Медведев в рамках четвертого круга турнира в двух сетах проиграл представителю США Томми Полу — 1:6, 4:6, таким образом, россиянин не сумел защитить свой титул, который он завоевал в прошлом году, и лишился 900 очков рейтинга. В его активе 6295 баллов.

Возглавлять рейтинг продолжает сербский теннисист Новак Джокович, на втором месте идет итальянец Янник Синнер, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа главная проблема в игре Медведева.