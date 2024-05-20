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На Сахалине военный получил тюремный срок за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военного отправили в колонию на 2 года 8 месяцев за отказ от СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима за нежелание принимать участие в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Военный обвинен по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

По данным суда, военнослужащий 13 января 2024 года, находясь на территории воинской части в Сахалинской области, отказался выполнять приказ командира отправиться в зону проведения СВО для участия в боевых действиях.

После заседания с россиянином провели беседу об уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы.

В конце января суд в Забайкальском крае приговорил российского военнослужащего Александра Чулкова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за отказ отправиться в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что начальника почты в Иркутске уволили за отказ отправить окопные свечи бойцам СВО.

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