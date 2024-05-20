Суд вынес приговор россиянину, планировавшему поджечь военкоматы по заданию «Азова»

Суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который планировал поджечь военкоматы по заданию «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Суд решил, что первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 20 лет — в колонии строгого режима.

Бабурина задержали в конце сентября 2022 года. По словам официального представителя регионального ведомства Ирины Зебровой, молодой человек занимался подготовкой нападений на военкоматы в Новосибирской области. Она отметила, что предполагаемые диверсии могли тогда совершить в целях «устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки спецоперации».

До этого стало известно, что жителей Воронежской области подозревают в покушении на диверсию на железной дороге. Их задержали правоохранители. Они установили, что подозреваемые решились на этот поступок после общения с неизвестным в мессенджере. Известно, что собеседник активно поддерживал Вооруженные силы Украины. Получили ли подозреваемые вознаграждение, не сообщается.

Ранее в Петербурге два подростка попытались поджечь ж/д станцию и получили сроки.