«Избавить Кавказ от советского ига». Президент Грузии призвала Макрона на помощь Зурабишвили пригласила Макрона в Грузию для освобождения от «советского ига»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила французского коллегу Эммануэля Макрона приехать на День независимости страны, чтобы окончательно «освободить Кавказ от российского влияния». Она напомнила политику о его обещаниях посетить Грузию, которые, по ее словам, он дает еще с 2018 года. В российском МИД в ответ напомнили о ситуации в Новой Каледонии, заявив, что Париж способен освободить только «канаков от французского ига».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала президента Франции Эммануэля Макрона посетить Тбилиси до начала избирательной кампании перед парламентскими выборами.

Журналист газеты La Tribune de Dimanche спросил Зурабишвили о том, чего она ждет от европейских лидеров на фоне обсуждения в парламенте закона об «иноагентах» и охвативших Грузию протестов против его принятия. «Пусть они приедут сюда!» — ответила она.

По словам Зурабишвили, Макрон обещал ей посетить Грузию «практически с момента ее избрания в 2018 году».

«Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. Я написала президенту Макрону и жду его в День независимости Грузии, 26 мая», — добавила президент.

Зурабишвили подчеркнула, что стремится «избавить Кавказ от советского ига» и влияния Москвы. «Это очень важно для будущего Европы, в том числе ее безопасности. Это Черное море, транзитная зона для энергии и коммуникаций. То, что Франция здесь не присутствует, является отклонением», — заключила она.

Закон об «иноагентах»

Законопроект об «иноагентах», который 14 мая был принят депутатами грузинского парламента (84 голоса за, 30 — против), подразумевает, что, если юридические лица или СМИ получают 20% и более своего дохода из-за границы, они обязаны отчитываться о своих финансах. Инициативу поддерживают премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, парламент и партия «Грузинская мечта». Против выступают президент страны и оппозиция.

Из-за законопроекта в стране начались массовые протесты. Официальные лица ЕС уже заявили, что подобная инициатива может помешать Грузии вступить в союз.

В интервью La Tribune de Dimanche Зурабишвили выразила надежду, что Грузию не лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за принятия парламентом законопроекта об иноагентах.

Ранее президент наложила вето на этот законопроект. Зурабашвили называет его «русским законом» или «законом, продиктованным из Кремля», имея ввиду сходство проекта с российским законом об иностранных агентах. Правящая партия может оспорить вето.

«Место под новую Новую Каледонию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала просьбу Зурабашвили «освободить страну от российского влияния».

«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией», — написала она в Telegram.

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — добавила дипломат.

На этой неделе парламент Франции рассматривал законопроект, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Инициативу раскритиковали представители местного народа канаков, опасающиеся ограничения их в правах. В регионе начались массовые протесты. Париж заявил о частичной утрате контроля над этой территорией. Французские власти решили привлечь военных для охраны морских портов и аэропортов.

Новая Каледония крайне важна для Франции, так как там находится одно из крупнейших месторождений никеля. Кроме того, эти территории позволяют Парижу иметь исключительную экономическую зону, а также участвовать во внутренних процессах Азиатско-Тихоокеанского региона, расширяя свое геополитическое влияние.

Поездка во Францию

Сама Зурабишвили летала в Париж в сентябре 2023 года в рамках своего европейского турне. В столице Франции она встречалась в том числе и с Макроном.

Позже правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента, так как правительство Грузии не давало президенту согласия на визит.

В итоге импичмент не удалось осуществить из-за недостаточного числа мандатов в парламенте у правящей партии. 62% жителей Грузии выступили против запуска процедуры импичмента президента, только 38% поддержали его проведение.