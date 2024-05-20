Бывшего мэра Биробиджана приговорили к пяти годам условно за коррупцию

Бывший мэр города Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Головатый признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при реализации программы благоустройства города, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом говорится на сайте Биробиджанского районного суда ЕАО.

Кроме того, суд на три года лишил чиновника права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

«Преступление связано с реализацией муниципальной программы <...> по установке детских и спортивных площадок на территории городского округа», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что детские площадки устанавливали с нарушением срока и требований безопасности, при этом акты приемки были подписаны, расчет с подрядчиком выполнен. Ущерб, причиненный городскому бюджету, составил 40,6 млн руб.

17 мая экс-сотрудник управления по вопросам миграции столичной полиции был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По мнению следствия, мужчина принадлежал к организованной группе должностных лиц УВМ ГУ МВД России по г. Москве. Трое его подельников ранее были задержаны и заключены под стражу.

Ранее чиновница в Адыгее получила 5 лет за взятку сотруднику ФСБ.