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Действующий президент Доминиканы объявил о победе на выборах

Действующий глава Доминиканы Абинадер заявил о своей победе на выборах

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AP

Нынешний президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о своей победе на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Абинадер поблагодарил жителей страны за проявленный ими гражданский дух и участие в голосовании, которые стали фундаментальными для укрепления государственных институтов. Президент подчеркнул, что получил больше голосов избирателей, чем на предыдущих выборах, и это свидетельствует о стремлении граждан страны к углублению перемен. Абинадер назвал себя президентом для всех доминиканцев.

По имеющейся информации, после обработки 45,92% бюллетеней Абинадер набирает 59,03% голосов, его ближайший соперник Леонель Фернандес, трижды бывший президентом страны — 27,03%. Фернандес и другой ключевой претендент на пост президента Абель Мартинес уже признали победу Абинадера.

До этого сообщалось, что Доминикана закрыла границу с Гаити из-за спора вокруг пограничной реки.

Ранее сообщалось, что в Доминикане был выявлен первый случай заражения оспой обезьян.

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