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Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

Гладков: число пострадавших при обстрелах Белгородской области возросло до 16

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FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших при обстреле Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 16 человек. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, среди пострадавших зафиксировали четверых несовершеннолетних.

Шесть пострадавших местных жителей врачи уже отпустили домой. Остальные десять человек находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии, отметил Гладков.

Глава региона заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, медикаментов для их лечения хватает. При необходимости раненных доставят в Москву, заключил Гладков.

Накануне стало известно, что два работающих в поле грузовых автомобиля подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Транспортные средства получили повреждения, однако люди не пострадали.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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