В КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США

КНДР вынуждена повысить свою готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритических испытаний США на ядерном полигоне в Неваде. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел КНДР, чьи слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права»,— сказал представитель МИД.

В сообщении подчеркивается, что КНДР не допустит дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

18 мая сообщалось, что Соединенные Штаты провели субкритические испытания в штате Невада. В результате эксперимента были получены данные о материалах, которые применяются в ядерных боеголовках. При этом в Управлении ядерной безопасности отметили, что Вашингтон остается привержен мораторию на проведение ядерных испытаний.

Ранее Медведев раскрыл мощность российских ядерных бомб.