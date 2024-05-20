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Стало известно, сколько россиян пойдут в отпуск летом

Moneyman: более трети россиян пойдут в отпуск летом

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Depositphotos

Более трети опрошенных россиян — 34,7% — планируют взять отпуск летом 2024 года. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Остальные (суммарно 65,3% респондентов) возьмут отпуск в другие месяцы, не будут брать отпуск вообще или затруднились с ответом.

Тем, кто планирует взять отпуск в летние месяцы, было предложено указать, где они его проведут. В топ-3 наиболее популярных ответов вошли дом (45,3%), дача или деревня (26,6%) и поездка по России (16,4%). Зарубежную поездку планируют 4,6% опрошенных. Остальные 7,1% указали иные варианты или затруднились с ответом.

При этом 16,3% из тех, кто планирует взять отпуск летом, сообщили, что собственных денег на покрытие всех отпускных трат им не хватит, и они планируют так или иначе занимать деньги, обратившись к знакомым, родственникам, банкам, МФО и т.д. 62,6% не планируют прибегать к заемным средствам. Остальные 21,1% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился в период с 1 по 15 мая, в нем приняли участие 1 500 человек из числа экономически активного населения в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России и имеющих постоянную работу.

Ранее стало известно, какую работу россияне считают самой интересной.

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