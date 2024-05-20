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Власти объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Гладков призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем же, кто находится на улице, следует спуститься в укрытия.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе и Белгороде объявлена ракетная опасность. Он также добавил, что людям на улице также следует укрыться в подвале или в другом безопасном месте.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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