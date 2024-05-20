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В Госдуме пройдет публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме начинается публичное обсуждение налоговой реформы в России

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Depositphotos

В Госдуме начинается публичное обсуждение изменения российской налоговой системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил о начале публичной дискуссии 12 мая. Ожидается, что в обсуждениях примут участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, а также представители региональных властей.

«У нас есть просьба бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию (заканчивается 4 августа. — «Газета.Ru») с тем, чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы, начиная с 1 января 2025 года», — отметил Макаров.

Налоговая реформа предполагает более справедливое распределение фискальной нагрузки.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов говорил, что доля наиболее обеспеченных россиян — 10% населения — останется на стабильном уровне и пока не будет расти.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.

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