Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

close
100%
Depositphots

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием, а для подтверждения этого просит назвать код из СМС. Мошенникам он может потребоваться, чтобы осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты жертвы.

Калемберг добавил, что код из СМС также могут использовать для авторизации на «Госуслугах», где могут, например, отправить заявку на получение микрозайма.

До этого эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что планы по ужесточению продажи сим-карт связаны с тем, что ФСБ хочет повысить эффективность расследования преступлений. Такой подход позволит раскрывать киберпреступления, для которых требуется СМС-пароль, отметил эксперт.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами