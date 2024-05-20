Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием, а для подтверждения этого просит назвать код из СМС. Мошенникам он может потребоваться, чтобы осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты жертвы.

Калемберг добавил, что код из СМС также могут использовать для авторизации на «Госуслугах», где могут, например, отправить заявку на получение микрозайма.

До этого эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что планы по ужесточению продажи сим-карт связаны с тем, что ФСБ хочет повысить эффективность расследования преступлений. Такой подход позволит раскрывать киберпреступления, для которых требуется СМС-пароль, отметил эксперт.

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