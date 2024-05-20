Стало известно, какие города россияне выбрали для отдыха в июне

Большинство (69%) россиян в июне 2024 года купили авиабилеты на внутренние направления. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

В топ-5 наиболее популярных городов вошли:

1.Сочи — 25% всех внутренних бронирований.

Средняя продолжительность отдыха составила 11 дней. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно из Москвы превышает 10 800 рублей, из Санкт-Петербурга — 16 600 рублей.

2.Санкт-Петербург — 15%.

Туристы проведут там в среднем неделю. Перелет из Москвы и обратно в июне стоит от 5 800 рублей.

3.Калининград — 11%.

Отдыхающие, которые вылетают в Калининград в июне, планируют путешествие в среднем на неделю. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно:

• Из Москвы — от 12 600 рублей

• Из Санкт-Петербурга — от 12 300 рублей.

4.Москва — 9%.

Средняя длительность поездки в столицу составляет 11 дней. Стоимость перелета из Санкт-Петербурга и обратно составляет более 6 000 рублей.

5.Махачкала — 6%.

Туристы отправляются в Махачкалу в среднем на 10 дней. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно:

• Из Москвы — от 15 300 рублей

• Из Санкт-Петербурга — от 24 300 рублей.

Также россияне в июне полетят в Минеральные Воды, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее стало известно, в какие зарубежные страны россияне полетят в июне.