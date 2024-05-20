Стало известно, какие города россияне выбрали для отдыха в июне

Большинство (69%) россиян в июне 2024 года купили авиабилеты на внутренние направления. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.
В топ-5 наиболее популярных городов вошли:
1.Сочи — 25% всех внутренних бронирований.
Средняя продолжительность отдыха составила 11 дней. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно из Москвы превышает 10 800 рублей, из Санкт-Петербурга — 16 600 рублей.
2.Санкт-Петербург — 15%.
Туристы проведут там в среднем неделю. Перелет из Москвы и обратно в июне стоит от 5 800 рублей.
3.Калининград — 11%.
Отдыхающие, которые вылетают в Калининград в июне, планируют путешествие в среднем на неделю. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно:
• Из Москвы — от 12 600 рублей
• Из Санкт-Петербурга — от 12 300 рублей.
4.Москва — 9%.
Средняя длительность поездки в столицу составляет 11 дней. Стоимость перелета из Санкт-Петербурга и обратно составляет более 6 000 рублей.
5.Махачкала — 6%.
Туристы отправляются в Махачкалу в среднем на 10 дней. Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно:
• Из Москвы — от 15 300 рублей
• Из Санкт-Петербурга — от 24 300 рублей.
Также россияне в июне полетят в Минеральные Воды, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.
Исследование было проведено в мае 2024 года.
Ранее стало известно, в какие зарубежные страны россияне полетят в июне.