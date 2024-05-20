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Синоптик рассказал о погодных условиях в зоне крушения вертолета Раиси

Синоптик Тишковец: в зоне крушения вертолета Раиси была термическая депрессия

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Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

В зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси наблюдалась «термическая депрессия». Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в районе авиакатастрофы на северо-западе Ирана была сложная. Он объяснил, что горные вершины, сопки и перевалы были закрыты облаками, которые понижались до земли. Местами по пути следования борта были ливень и гроза.

Эксперт добавил, что в облаках вертолет попадал в «болтанку» (воздушную качку. — «Газета.Ru»), и его электризовало. А на высоте 3,5 км борт, вероятно, сталкивался с обледенением, заключил синоптик.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения.

Поисками президента занимались все силовые структуры Ирана. В итоге деформированный от падения борт обнаружили близ города Джульфа, который находится в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном и Арменией.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аккаунте Раиси в соцсетях появилась публикация с просьбой помолиться за него.

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Крушение вертолета Раиси
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