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Правительство приостановит запрет на продажу бензина за рубеж

РБК: кабмин приостановит запрет на экспорт бензина из-за насыщенности рынка

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Кабмин РФ принял решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку внутренний рынок насыщен топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — говорится в сообщении.

Собеседник издания отметил, что постановление правительства о приостановке запрета опубликуют в начале недели. При этом он не уточнил срок действия нового решения.

В Минэнерго подчеркнули, что временное снятие ограничений на экспорт позволит отдельным нефтеперерабатывающим заводам увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов.

Правительство РФ приняло решение о временном запрете на вывоз бензина в конце февраля. Целью запрета в кабмине назвали стабилизацию топливного рынка в период повышенного спроса. Речь идет о весенних полевых работах, сезоне отпусков и плановых ремонтах НПЗ.

Ранее стало известно, что будет с ценами на бензин в России.

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