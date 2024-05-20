Правительство приостановит запрет на продажу бензина за рубеж

Кабмин РФ принял решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку внутренний рынок насыщен топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — говорится в сообщении.

Собеседник издания отметил, что постановление правительства о приостановке запрета опубликуют в начале недели. При этом он не уточнил срок действия нового решения.

В Минэнерго подчеркнули, что временное снятие ограничений на экспорт позволит отдельным нефтеперерабатывающим заводам увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов.

Правительство РФ приняло решение о временном запрете на вывоз бензина в конце февраля. Целью запрета в кабмине назвали стабилизацию топливного рынка в период повышенного спроса. Речь идет о весенних полевых работах, сезоне отпусков и плановых ремонтах НПЗ.

Ранее стало известно, что будет с ценами на бензин в России.