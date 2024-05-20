Россияне стали чаще покупать дорогое жилье несовершеннолетним детям

В апреле 2024 года 50% — пять из десяти — потенциальных покупателей новостроек элитного и делюкс-сегмента интересовались приобретением недвижимости для своих несовершеннолетних детей. В октябре 2023 года доля таких запросов составляла 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

По ее словам, основная часть россиян, рассматривающих покупку жилья для детей, – это семейные пары в возрасте от 40 до 55 лет с высоким уровнем дохода. Как правило, это владельцы крупного бизнеса, топ-менеджеры компаний или успешные представители свободных профессий. Большинство из них уже имеют недвижимость в Москве, часто в популярном районе Замоскворечье или в соседнем районе Якиманка.

«Это обусловлено тем, что родители стремятся обеспечить своим детям привычный уровень комфорта и сохранить сложившийся круг социального общения, доступ к близлежащим объектам инфраструктуры, популярным у молодежи (Парк Зарядье, культурный центр «ГЭС-2»), а также к кампусам престижных вузов в центре Москвы», — сказала эксперт.

Она уточнила, что порядка 40% родителей-покупателей ищут жилье на будущее для детей в возрасте до 15 лет: такие клиенты чаще рассматривают покупку квартиры как долгосрочную инвестицию или наследство, поэтому заинтересованы во вложениях в относительно дорогой объект. В среднем они выбирают квартиры площадью от 80 до 120 кв. м с двумя-тремя комнатами, добавила эксперт.

По ее словам, при этом 60% покупателей ищут жилье для детей от 15 до 18 лет: они, наоборот, рассчитывают на скорое отселение сыновей и дочерей и рассматривают недвижимость как первое жилье для них. Поэтому такая категория покупаттелей выбирают более компактные квартиры площадью от 60 до 80 кв. м.

В любом случае предпочтение отдается квартирам с видовыми характеристиками, эргономичными планировками, просторными кухнями-гостиными, несколькими санузлами и гардеробными, заключила Борисова.

До этого сообщалось, что квартиры в Москве стали чаще покупать в ипотеку.

Ранее стало известно, что спрос россиян на ипотеку весной резко вырос.