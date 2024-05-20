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Стало известно о почти полном уничтожении солдат ВСУ на востоке Часова Яра

ТАСС: группировку ВСУ на востоке Часова Яра практически полностью уничтожили

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

На востоке Часова Яра практически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

По словам источника агентства, часть города находится в серой зоне.

До этого журнал Esquire написал, что группировка ВСУ в районе Часова Яра испытывает дефицит припасов и не имеет возможности эвакуировать раненых, поскольку находится под постоянным обстрелом.

15 мая командование ВСУ перебросило из-под донецкого населенного пункта Часов Яр одну из своих «элитных» бригад «Лють» на Харьковское направление, где успешно продвигаются российские войска группировки «Север».

В начале мая бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что из-за развала медицинской службы украинские военные не могут вывозить своих раненых с поля боя. Отставной полковник назвал потери Украины «ужасающими». Он добавил, что украинский фронт «рухнул», и полный разгром ВСУ является лишь вопросом времени.

Ранее военкор назвал возможные последствия наступления ВС РФ на Харьков.

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