Опубликованы фото перемещений подозреваемых по «делу Скрипалей»

Полиция выпустила фотографии перемещения двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Sky news.

На них видно, как Петров и Боширов прибывают в аэропорт Гатвик 2 марта в 14.22 мск, после чего они были замечены на платформе железнодорожной станции в Солсбери, где они сели на поезд в Лондон 3 марта в 14.11 мск. Затем двое мужчин были сфотографированы, когда они покидали станцию Солсбери 4 марта в 9.48 мск. Десятью минутами позже они были замечена на Уилтон роуд в Солсбери за несколько минут до отравления Скрипалей.

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Двое мужчин затем были замечены 11.05 мск на Фишертон стрит в центре Солсбери, где они шли в направлении вокзала. Через три минуты они вновь были замечены на Фишертон стрит. В 11.50 мск Боширов и Петров сели на обратный поезд в Лондон. В 17.28 мск они появились в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что российской стороне ничего не говорят имена или фотографии подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.