Сведения о внештатных сотрудниках СВР отнесли к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки (СВР) относятся к гостайне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом засекречиваются сведения о привлечении «к выполнению разведывательных заданий сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации», которые не входят в кадровый состав СВР, ФСБ или Минобороны России.

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Ранее к гостайне относилась только информация о вхождении конкретных лиц в штат органов разведки.

В апреле 2018 года в СВР назвали число разведчиков среди высланных российских дипломатов.