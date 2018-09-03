Глава МИД ФРГ прокомментировал беспорядки в Хемнице

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал противостоять ультраправым после беспорядков в немецком городе Хемниц. Об этом сообщает Bild.

«Мы должны выступить против неонацистов и антисемитов», — сказал Маас.

По его словам, за Германией наблюдают особенно критически, когда речь заходит о экстремизме и расизме.

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Он также подчеркнул, что демонстрация гитлеровского приветствия на улицах ФРГ является позором.

Ранее сообщалось, что в Германии двое полицейских отстранены от работы за нацистское приветствие.

Также стало известно, что во время демонстраций в городе Хемниц задержали около 300 человек.