Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с руководством оборонных предприятий поставки вооружений

Путин обсудил с руководством оборонных предприятий развитие ОПК и поставки оружия

Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития ОПК России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», — сказал он.

Отмечается, что в совещании принимают участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

До этого Путин назначил экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Путин отмечал, что Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Путин заявил о желании сотрудничать со странами, разделяющими ценности свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами