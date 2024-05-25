Путин обсудил с руководством оборонных предприятий поставки вооружений

Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития ОПК России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», — сказал он.

Отмечается, что в совещании принимают участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

До этого Путин назначил экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Путин отмечал, что Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Путин заявил о желании сотрудничать со странами, разделяющими ценности свободы.