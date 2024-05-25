В составе «Спартака» на игру с «Оренбургом» произошло изменение

Московский «Спартак» перед началом матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» был вынужден внести изменение в стартовый состав. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Защитник Даниил Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке. По этой причине вместо него с первых минут будет играть полузащитник Антон Зиньковский.

Все матчи 30-го, заключительного, тура чемпионата России начались одновременно — в 16:30 по московскому времени. В поединке «Спартака» и «Оренбурга», который проходит в Оренбурге, счет пока не открыт.

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице (49 баллов после 29 туров), «Оренбург» (30 очков) занимает 13-ю строчку и находится в зоне стыковых поединков за право остаться в РПЛ.

На чемпионство в России претендуют три команды — московское «Динамо», «Краснодар» и петербургский «Зенит». Московский и краснодарский клуб играют между собой в Краснодаре, петербуржцы принимают на домашней арене «Ростов». Счет в этих поединках пока также не открыт.

Ранее «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ.