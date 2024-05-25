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Известный певец умер от рака в 56 лет, как его отец

Уругвайский певец Карлос Паравис скончался от рака пищевода

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Canal 10 Uruguyay

Уругвайский певец, врач и фольклорист Карлос Паравис умер от рака 21 мая на 57-м году жизни. Об этом сообщает издание Subrayado.

Его отец, певец, автор песен и гитарист, и тоже врач Сантьяго Чалара, также умер от рака в возрасте 56 лет в 1994 году. У Парависа рак пищевода нашли в 2022 году.

В стране отца Парависа считают одним из лучших исполнителей уругвайских народных песен.

Свои соболезнования близким покойного принесли власти страны. Министр образования и культуры Пабло да Силвейра рассказал, что встретил Парависа в последний раз уже больным, с трудом говорившим. «Борясь с болезнью, он сказал, когда мы приветствовали друг друга, что наследие Чалар не забыто», — написал политик.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Первый альбом он записал в 1996 году. Незадолго до смерти артист принял участие в церемонии открытия 37-го фолк-фестиваля Minas y Abril, который его отец основал в 1984 году.

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