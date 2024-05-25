В «Большой семерке» заявили о прогрессе в вопросе использования доходов от российских активов

Министры финансов стран-членов «Большой семерки» (G7) заявили о достижении прогресса в обсуждении возможных схем использования доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о четырех потенциальных вариантах использования в интересах Украины доходов от замороженных российских активов», – говорится в официальном сообщении по итогам двухдневной встречи министров в итальянском городе Стреза.

В документе отмечается, что главы минфинов собираются представить возможные варианты незадолго до июньского саммита лидеров G7.

До этого министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что его коллеги из стран «Большой семерки» на встрече не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от замороженных в Европе активов Центробанка России.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что дискуссии с ее коллегами по G7 о судьбе активов РФ проходят без эксцессов.

Ранее финансист назвал последствия конфискации российских активов.