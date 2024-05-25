Рогозин обвинил США в повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

Бывший глава «Роскосмоса» и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае.

По его словам, объект являлся ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. Кроме этого, Рогозин полагает, что «заказчиком грандиозного преступления» является Вашингтон.

«Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении) в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесен по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну», — уточнил он.

Однако Рогозин добавил, что «с учетом вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт» версию о том, что США были не в курсе удара «можно отбросить». Он уточнил, что Соединенным Штатам придется ответить за случившееся.

Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

До этого в США заявили о желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. Почему такие предложения прозвучали именно сейчас и какие цели преследует Вашингтон, говоря о соглашении по контролю над вооружениями, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Рогозин сравнил темнокожего главу Пентагона с обезьяной.