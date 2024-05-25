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Россиянка выстирала кота в стиральной машине

В Челябинске спасли кота, которого хозяйка прополоскала в стиральной машине

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Жительница Челябинска случайно прополоскала кота во время стирки, домашний любимец провел во вращающемся барабане более 10 минут. Об этом сообщается в Telegram-канал «Вести Южный Урал».

Кот забрался в барабан стиральной машины и заснул, хозяйка решила затеять стирку и не заметила спящее животное. Домашний любимец по кличке Беляш провел в стиральной машине с водой более 10 минут.

Женщина остановила машинку, вытащила животное и отвезла его в ветеринарную клинику. Врачи оценили состояние кота как тяжелое, у него не определялось артериальное давление, температура тела опустилась до опасных значений.

Ветврачам удалось спасти Беляша, спустя сутки его вернули владелице.

До этого сообщалось, что в Каширском округе Подмосковья спасатели достали кошку из вентиляционной шахты жилого дома. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла. Мужчина не смог выманить кошку самостоятельно и позвонил в службу экстренных вызовов 112. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

Ранее в Московском зоопарке кот пробрался в вольер с волками и застрял на дереве.

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