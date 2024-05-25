Тысячи украинских заключенных решили отправиться на фронт

Более 4 тыс. арестантов захотели пойти на фронт спустя неделю после нового украинского закона, который позволяет освобождать по условно-досрочному освобождению (УДО) заключенных за легкие и средние преступления для их мобилизации в зону вооруженного конфликта. Такие цифры назвал глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в беседе с газетой The New York Times (NYT)

Согласно данным министра, 350 отбывающих наказание украинцев уже освобождены в соответствии с новым законодательным актом. В общей сложности власти УКраины планируют призвать до 20 тыс. арестантов, в том числе тех, кто отбывает предварительное заключение.

По оценке главы ведомства, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка живой силы, также есть сложности с призывом обычных граждан.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных.

Ранее в Херсонской области заявили о тотальном бойкоте закона о мобилизации украинцами.