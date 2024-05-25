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Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года

Эрдоган: Турции был нанесен ущерб в $104 млрд от землетрясений 2023 года

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Liesa Johannssen/Reuters

Турецкая экономика потеряла $104 млрд в результате мощных февральских землетрясений 2023 года. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 млн человек, составила $104 млрд для нашей экономики», – отметил турецкий лидер во время выступления на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей.

Он подчеркнул, что были разрушены не только дома, но и производственные мощности. Основной ущерб был нанесен инфраструктуре городов юго-востока Турции, добавил политик.

6 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Толчки от турецкого землетрясения ощутили жители Сирии, Ирана и ряда других стран.

Пострадавшие от разрушительных землетрясений получили от турецких властей новые квартиры. По словам Эрдогана, ключи были вручены 7 275 гражданам.

Ранее японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение.

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