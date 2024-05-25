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Путин заявил, что нужно эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК»

Путин: нужно эффективнее задействовать ресурсы так называемого народного ОПК

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Об этом он заявил на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает РИА Новости.

С повестки дня не снимаются вопросы диверсификации оборонных предприятий, отметил президент на совещании.

Он заявил, что нужно дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке.

Глава государства подчеркнул, что освоение гражданской высокотехнологичной продукции является очень важным для оптимального использования производственного потенциала отрасли. Также это важно для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации оборонно-промышленного комплекса, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, добавил Путин.

В совещании принимают участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

15 мая Путин в ходе встречи по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса потребовал обеспечить Вооруженные силы России всем необходимым.

7 мая отдельным пунктом майского указа Путин поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее в кабмине РФ заявили о разработке новой госпрограммы вооружений.

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