Немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими

Немецкий певец Тино Айсбреннер призвал жителей Германии прекратить враждебные настроения по отношению к России и посоветовал своим соотечественникам выпить с русскими. Его цитирует ТАСС.
По словам артиста, русский менталитет мог бы обогатить немцев тем, что он называет поэзией повседневности.
«Так, я замечаю, что в России существуют поэтичные правила под любой случай: перед путешествием вы должны сесть на чемодан, чтобы поездка прошла хорошо. Или когда вы выпиваете, наливающий не должен сменяться», — сказал Айсбреннер, также считающий поэтичными российские тосты.
Певец отметил, что его впечатляет умение россиян праздновать.
«И я желаю западным немцам приехать в Россию, посидеть с русскими, как следует напиться и почувствовать, что эти люди — их друзья», — сказал он.
Главной связующей силой для народов мира Айсбреннер, в 2023 году ставший серебряным призером фестиваля «Дорога на Ялту» с песней «Журавли» на немецком, назвал музыку.
Артист также указал на странность в поведении украинцев после начала СВО.
Ранее «Дискотека Авария» сняла клип на интернет-хит про украденные трусы.