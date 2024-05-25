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Немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими

Певец Айсбреннер признался, что его впечатляет умение россиян праздновать

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Немецкий певец Тино Айсбреннер призвал жителей Германии прекратить враждебные настроения по отношению к России и посоветовал своим соотечественникам выпить с русскими. Его цитирует ТАСС.

По словам артиста, русский менталитет мог бы обогатить немцев тем, что он называет поэзией повседневности.

«Так, я замечаю, что в России существуют поэтичные правила под любой случай: перед путешествием вы должны сесть на чемодан, чтобы поездка прошла хорошо. Или когда вы выпиваете, наливающий не должен сменяться», — сказал Айсбреннер, также считающий поэтичными российские тосты.

Певец отметил, что его впечатляет умение россиян праздновать.

«И я желаю западным немцам приехать в Россию, посидеть с русскими, как следует напиться и почувствовать, что эти люди — их друзья», — сказал он.

Главной связующей силой для народов мира Айсбреннер, в 2023 году ставший серебряным призером фестиваля «Дорога на Ялту» с песней «Журавли» на немецком, назвал музыку.

Артист также указал на странность в поведении украинцев после начала СВО.

Ранее «Дискотека Авария» сняла клип на интернет-хит про украденные трусы.

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