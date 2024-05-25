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Петербурженка рассказала об обстановке у дома, где мужчина открыл стрельбу по полицейским

Жительница Петербурга рассказала о скоплении зевак у дома, где мужчина стрелял по силовикам

У дома на Народной улице в Санкт-Петербурге, где мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, собралось много зевак, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Мария. По ее словам, дорогу к дому перегородили автомобили ГАИ.

«Стрельба происходила в нашем доме. Слава богу, с другой стороны, не в нашем подъезде. Сами звуки стрельбы мы не слышали. Напротив нашего дома детский сад, а за нами площадка, — мы там гуляли. Потом пошли к дому. Уже подтягивались большие машины Росгвардии. Они нас развернули в обход [той стороны, где стрелок], идти. Сейчас машин уже много, дорогу полностью перегородили автомобили ГАИ. Мы поднялись домой, было тихо, [никто не стрелял]. Окна и балкон открыты, вообще ничего не было слышно. Слышны только сирены, когда подъезжает очередной спецтранспорт. Зевак под окнами все больше», — сказала Мария.

Силовики ведут переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по сотрудникам полиции в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, силовикам удалось заставить правонарушителя выйти из квартиры, где он ранее забаррикадировался. В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных ведомств. Мужчина отказывается сдаваться.

В материале отмечается, что раненый в результате стрельбы полицейский отделался легкой травмой — пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы.

Ранее сотрудники полиции в Ленобласти со стрельбой и погоней задержали 16-летнего водителя.

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