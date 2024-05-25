В автомобилях Kia Niro EV обнаружили серьезную неисправность

Корейская компания Kia объявила об отзыве 2209 электромобилей Niro EV 2022 года выпуска. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что проблема связана с вероятностью перегрева и оплавления высоковольтного предохранительного разъема аккумулятора, что может привести к возгоранию или потере мощности во время движения.

Kia рекомендовала владельцам машин не заряжать свои машины в гаражах или других закрытых помещениях до завершения ремонтных работ. В автомобилях будет заменен предохранительный разъем на новый.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Также Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. На 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя.

Ранее Росстандарт начал проверку Hyundai и Kia в России из-за риска пожаров.