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Путин призвал ВС России оставаться на шаг впереди украинской армии

Путин: РФ должна быть на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу

Россия должна оставаться все время на шаг впереди противника, чтобы заручиться собственной победой. Такое мнение в ходе совещания с руководством предприятий отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) высказал российский президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы должны быть все время на шаг впереди», — подчеркнул глава государства.

По мнению российского лидера, Вооруженным силам (ВС) страны необходимо опережать украинскую армию все время, и «тогда победа будет гарантирована».

Президент также обратил внимание, что «как только мы опережаем хотя бы на полшага, эффективность кратно возрастает».

Незадолго до этого Путин заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять государственный оборонный заказ, по некоторым позициям заводы работают даже с опережением графика. Например, рост выпуска ракетно-артиллерийского оружия превысил 22%, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки составил 15%, снарядов и средств поражения — 14%, авиатехники и беспилотников — 4%.

Ранее Путин анонсировал наращивание потенциала ВПК РФ на отечественной базе.

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