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G7 пригрозила санкциями тем, кто помогает РФ с оборудованием для ВПК

G7 будет накладывать санкции на тех, кто помогает РФ с оборудованием для ВПК

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Hannes P Albert/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) пообещали вводить санкции против организаций и физических лиц, которые помогают России приобретать материалы, технологии и оборудование для военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на коммюнике, принятое по итогам встречи глав Минфинов и центробанков стран Группы семи в итальянском городе Стреза.

«В тех случаях, когда это уместно, мы готовы вводить санкции против физических лиц и организаций, которые помогают России получать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении.

Также главы Минфинов и ЦБ G7 пообещали «удвоить усилия», которые направлены на то, чтобы компании и финансовые институты из стран G7 не были причастны к «обходу санкций». Кроме этого, страны содружества пригрозили решительными мерами, тем, кто помогает транспортировать российскую нефть или нарушает введенный ранее потолок цен на нее.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса сообщил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ.

Ранее Путин рассказал о работе «народного ВПК».

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