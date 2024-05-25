Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские дроны атаковали два села в Курской области

Губернатор Смирнов: украинские дроны атаковали села Успеновка и Гордеевка

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские дроны атаковали два села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня украинские дроны атаковали села Успеновка и Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. В Гордеевке после сбросов с коптеров загорелся личный автомобиль», — написал он.

Он отметил, что в Успеновке после падения дрона-камикадзе возник пожар в здании бывшего клуба. Пожарные пока не приступили к тушению, они начнут ликвидировать огонь в тот момент, когда это позволит обстановка.

До этого украинские войска обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области. Обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Ранее в Курской области женщина наступила на взрывное устройство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами