Украинские дроны атаковали два села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня украинские дроны атаковали села Успеновка и Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. В Гордеевке после сбросов с коптеров загорелся личный автомобиль», — написал он.

Он отметил, что в Успеновке после падения дрона-камикадзе возник пожар в здании бывшего клуба. Пожарные пока не приступили к тушению, они начнут ликвидировать огонь в тот момент, когда это позволит обстановка.

До этого украинские войска обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области. Обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Ранее в Курской области женщина наступила на взрывное устройство.