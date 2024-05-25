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Полиция выводит жителей из дома в Петербурге, где засел стрелок

В Петербурге полиция выводит жителей из дома, где засел стрелок

Сотрудники полиции выводят жителей из дома в Невском районе Санкт-Петербурга, где находится стрелок. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жителей соседних квартир отправляют за огороженный лентой периметр.

По данным канала, выстрелов больше не звучало, сотрудники СОБР находятся в парадной дома.

По информации ТАСС, полицейские приехали к дому после сообщения о стрельбе. Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.

Силовики ведут переговоры со стрелком. Им удалось заставить его выйти из квартиры, где он ранее забаррикадировался. При этом мужчина отказывается сдаваться.

Ранее сотрудники полиции в Ленобласти со стрельбой и погоней задержали 16-летнего водителя.

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