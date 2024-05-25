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«Динамо» лидирует в РПЛ после первого тайма в матчах 30-го тура

Карасев отменил гол «Краснодара» в ворота «Динамо» из-за офсайда

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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Динамо» продолжает удерживаться на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после первого тайма, проведенного в матчах 30-го тура национального первенства.

В матче 30-го тура московский клуб встречается с еще одним претендентом на золото — «Краснодаром». На 32-й минуте поединка Джон Кордоба с передачи Виктора Са поразил ворота соперников. Однако гол был отменен из-за того, что Кордоба оказался в положении «вне игры». На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча.

«Динамо» имеет в активе 56 баллов. У «Краснодара» — на три очка меньше. При равенстве баллов будут учитываться личные встречи — в первом туре чемпионата «быки» переиграли соперников со счетом 3:1.

Также на чемпионство претендует «Зенит». В активе команды после 29-го тура было 54 балла, и команда сражается на домашнем поле с «Ростовом». После первого тайма счет в поединке не открыт. «Газета.Ru» также ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После первых таймов турнирное положение таково: «Динамо» (57), «Зенит» (55), «Краснодар» (54).

Ранее в составе «Спартака» на игру с «Оренбургом» произошло изменение.

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