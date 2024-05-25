G7 осудила КНДР и Иран за сотрудничество с Россией

Страны «Большой семерки» (G7) осудили военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также призвали Иран отказаться от поддержки российской армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на коммюнике, принятое по итогам встречи глав Минфинов и центробанков стран Группы семи в итальянском городе Стреза.

«Мы решительно осуждаем усиливающееся военное сотрудничество Северной Кореи и России, которое является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы призываем Иран прекратить поддержку российской армии и ее войны против Украины», — говорится в заявлении.

Кроме этого, главы Минфинов и ЦБ G7 выразили обеспокоенность поставками в Россию оборудования для военного производства, а также материалов и компонентов двойного назначения «от компаний со всего мира, включая Китай».

Из этого же документа следует, что страны «Большой семерки» пообещали вводить санкции против организаций и физических лиц, которые помогают России приобретать материалы, технологии и оборудование для военно-промышленного комплекса.

До этого Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

Ранее Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР.