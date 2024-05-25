Тюкавин с разворота бьет сильно выше перекладины, всего 20 минут на спасение у «Динамо»!
А теперь Фернандес и Кордоба сталкиваются друг с другом, форвард «Краснодара» остается лежать на поле, держась за голову.
Сперцян сбивает с ног Бителло в районе центральной линии, Карасев обходится без выноса предупреждения.
А вот сейчас Бителло неудачно бьет в дальний угол после скидки от Тюкавина.
Бителло с ходу классно пробил в ближний угол Сафонову, Матвей вытащил мяч.
Сафонов без проблем ловит мяч после удара Чавеса со стандарта.
Усиляет атаку Марцел Личка: Бителло вместо Хорхе Карраскаля выходит!
Оласа получил желтую карточку за срыв атаки.
А в параллельном матче «Ростов» открыл счет, Роналдо отличился! В режиме live чемпионом становится «Краснодар»!!!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба открыл счет в матче, замкнув прострельную передачу от Оласы! Продавил девятый номер «быков» Фернандеса, и снова никаких вопросов к Лещуку — 1:0!
Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! Не открыт счет в Краснодаре, первый тайм завершен! Вернемся через 15 минут!
Замотанно-перебинтованный Бальбуэна теперь еще и по икроножной мышце получает удар, как же больно парагвайцу!
Три минуты к основному времени первого тайма добавлено!
Оласа шикарно вывернул стопу и отдал пас на дальнюю штангу в направлении Кордобы, но Джону не хватило половины шага, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть этот пас в ворота.
А вот и опасный удар нанес Карраскаль — подкараулил он небольшую ошибку правого защитника «Краснодара» и спокойно пробил в ближний угол Сафонову, Матвей отбил мяч в сторону.
Муми Нгамале получает по ногам от Кривцова, суперболезненный удар шипами нанес россиянин, бело-голубые исполнят штрафной!
Виктор Са просто прекрасно протащил мяч из своей штрафной в центральный круг, накрутив по пути сразу пятерых соперников! И только вовремя выдернувшийся Фернандес смог у оппонента мяч отобрать.
Взятие ворот не засчитано! Офсайд зафиксирован!
Но не торопится Сергей Карасев возобновлять игру, работает VAR. Возможно. Кордоба получил пас из глубины, находясь в офсайде.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба открывает счет в сегодняшнем матче, попадая в створ после смещения с фланга и последовавшего от ноги Бальбуэна рикошета! Бессилен был Лещук, в другой угол завалился Игорь — 1:0!
Фернандес накрывает удар Батчи, мяч отправляется за пределы поля.
Лаксальт только с нарушением правил сумел остановить прорыв Кордобы по правому флангу, Сергей Карасев дает желтую карточку за этот фол.
Двукратное преимущество у «быков» по владению мячом на данную минуту игры — 69% против 31%.
Оласа неплохо исполнил угловой, однако до удара дело не дошло после затянувшегося розыгрыша стандарта.
Нгамале неаккуратно играет на фланге, не сумев обработать пас от Фомина.
А теперь Маричаль убежал за пределы поля менять бутсы. Затянулся отрезок у бело-голубых в меньшинстве.
Бальбуэна продолжает получать медицинскую помощь за пределами поля, кровь хлещет из носа.
Игроки «Краснодара» разыграли мяч с углового, но последовавшая за этим подача не удалась: динамовцы перехватили мяч.
Нападающий «Краснодара» Кордоба отмахнулся от Бальбуэны, попав тому по лицу. Защитник «Динамо» присел на газон и попросил помощи врачей. Кажется, у него разбит нос. Однако судья не заметил нарушения правил. В итоге «Краснодар» заработал угловой.
«Динамо» применило тактику мелкого фола: сначала сбили Сперцяна в центре поля, а потом Оласу. Темп атаки «Краснодара» был сорван, но при этом без серьезной грубости, так что желтых карточек никто не получил.
Хавбек «Краснодара» Черников ударил сзади по ноге Лаксальта и сразу был наказан желтой карточкой.
Хавбек «Краснодара» Кривцов пробил по воротам с линии штрафной, но не попал в створ.
Бело-голубые сразу же заработали второй угловой: Оласа выбил мяч за лицевую из-под ног Нгамале. Фомин исполнил подачу в центр штрафной «Краснодара», но борьбу за мяч выиграл соперник.
«Динамо» очень быстро заработало угловой. Тюкавин принял мяч, но затем отдал неточную передачу и подарил снаряд сопернику.
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Фомин, Нгамале, Чавес, Тюкавин.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.
Положение в турнирной таблице РПЛ перед матчем: 1) «Динамо» — 56 очков, 2) «Зенит» — 54 очка, 3) «Краснодар» — 53 очка.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» или «Краснодар» могут стать чемпионами России. Все расклады чемпионской гонки можно почитать здесь.