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Спорт

Битва за историческое золото: «Краснодар» забил «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Краснодар» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
«Краснодар» принимает московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае победы или ничьей «Динамо» станет чемпионом страны впервые за 48 лет. Если же «Краснодар» победит, а «Зенит» в параллельном матче сыграет вничью или проиграет, то «быки» впервые в своей истории победят в чемпионате России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
2-й тайм
25 мая 16:30
Краснодар
Краснодар, Россия
52' Кордоба
1 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

8' Черников

28' Лаксальт

2-й тайм

52' Кордоба 55' Оласа

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'69

Тюкавин с разворота бьет сильно выше перекладины, всего 20 минут на спасение у «Динамо»!

'67

А теперь Фернандес и Кордоба сталкиваются друг с другом, форвард «Краснодара» остается лежать на поле, держась за голову.

'65

Сперцян сбивает с ног Бителло в районе центральной линии, Карасев обходится без выноса предупреждения.

'63

А вот сейчас Бителло неудачно бьет в дальний угол после скидки от Тюкавина.

'62

Бителло с ходу классно пробил в ближний угол Сафонову, Матвей вытащил мяч.

'59

Сафонов без проблем ловит мяч после удара Чавеса со стандарта.

'57

Усиляет атаку Марцел Личка: Бителло вместо Хорхе Карраскаля выходит!

'56

Оласа получил желтую карточку за срыв атаки.

'55

А в параллельном матче «Ростов» открыл счет, Роналдо отличился! В режиме live чемпионом становится «Краснодар»!!!

'52

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба открыл счет в матче, замкнув прострельную передачу от Оласы! Продавил девятый номер «быков» Фернандеса, и снова никаких вопросов к Лещуку — 1:0!

'49

Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.

'46

Второй тайм стартовал!

'45+4

Перерыв! Не открыт счет в Краснодаре, первый тайм завершен! Вернемся через 15 минут!

'45+1

Замотанно-перебинтованный Бальбуэна теперь еще и по икроножной мышце получает удар, как же больно парагвайцу!

'45

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено!

'44

Оласа шикарно вывернул стопу и отдал пас на дальнюю штангу в направлении Кордобы, но Джону не хватило половины шага, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть этот пас в ворота.

'41

А вот и опасный удар нанес Карраскаль — подкараулил он небольшую ошибку правого защитника «Краснодара» и спокойно пробил в ближний угол Сафонову, Матвей отбил мяч в сторону.

'40

Муми Нгамале получает по ногам от Кривцова, суперболезненный удар шипами нанес россиянин, бело-голубые исполнят штрафной!

'37

Виктор Са просто прекрасно протащил мяч из своей штрафной в центральный круг, накрутив по пути сразу пятерых соперников! И только вовремя выдернувшийся Фернандес смог у оппонента мяч отобрать.

'35

Взятие ворот не засчитано! Офсайд зафиксирован!

'34

Но не торопится Сергей Карасев возобновлять игру, работает VAR. Возможно. Кордоба получил пас из глубины, находясь в офсайде.

'32

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба открывает счет в сегодняшнем матче, попадая в створ после смещения с фланга и последовавшего от ноги Бальбуэна рикошета! Бессилен был Лещук, в другой угол завалился Игорь — 1:0!

'30

Фернандес накрывает удар Батчи, мяч отправляется за пределы поля.

'28

Лаксальт только с нарушением правил сумел остановить прорыв Кордобы по правому флангу, Сергей Карасев дает желтую карточку за этот фол.

'26

Двукратное преимущество у «быков» по владению мячом на данную минуту игры — 69% против 31%.

'23

Оласа неплохо исполнил угловой, однако до удара дело не дошло после затянувшегося розыгрыша стандарта.

'20

Нгамале неаккуратно играет на фланге, не сумев обработать пас от Фомина.

'18

А теперь Маричаль убежал за пределы поля менять бутсы. Затянулся отрезок у бело-голубых в меньшинстве.

'15

Бальбуэна продолжает получать медицинскую помощь за пределами поля, кровь хлещет из носа.

'14

Игроки «Краснодара» разыграли мяч с углового, но последовавшая за этим подача не удалась: динамовцы перехватили мяч.

'12

Нападающий «Краснодара» Кордоба отмахнулся от Бальбуэны, попав тому по лицу. Защитник «Динамо» присел на газон и попросил помощи врачей. Кажется, у него разбит нос. Однако судья не заметил нарушения правил. В итоге «Краснодар» заработал угловой.

'10

«Динамо» применило тактику мелкого фола: сначала сбили Сперцяна в центре поля, а потом Оласу. Темп атаки «Краснодара» был сорван, но при этом без серьезной грубости, так что желтых карточек никто не получил.

'8

Хавбек «Краснодара» Черников ударил сзади по ноге Лаксальта и сразу был наказан желтой карточкой.

'5

Хавбек «Краснодара» Кривцов пробил по воротам с линии штрафной, но не попал в створ.

'3

Бело-голубые сразу же заработали второй угловой: Оласа выбил мяч за лицевую из-под ног Нгамале. Фомин исполнил подачу в центр штрафной «Краснодара», но борьбу за мяч выиграл соперник.

'1

«Динамо» очень быстро заработало угловой. Тюкавин принял мяч, но затем отдал неточную передачу и подарил снаряд сопернику.

'1

Матч начался!

16:27

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Фомин, Нгамале, Чавес, Тюкавин.

16:25

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

16:20

Положение в турнирной таблице РПЛ перед матчем: 1) «Динамо» — 56 очков, 2) «Зенит» — 54 очка, 3) «Краснодар» — 53 очка.

16:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» или «Краснодар» могут стать чемпионами России. Все расклады чемпионской гонки можно почитать здесь.

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