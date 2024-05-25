25 мая 2024, 16:30 Спорт Битва за историческое золото: «Краснодар» забил «Динамо». LIVE Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Краснодар» — «Динамо». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Алексей Филиппов/РИА Новости

«Краснодар» принимает московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае победы или ничьей «Динамо» станет чемпионом страны впервые за 48 лет. Если же «Краснодар» победит, а «Зенит» в параллельном матче сыграет вничью или проиграет, то «быки» впервые в своей истории победят в чемпионате России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур 2-й тайм 25 мая 16:30 Краснодар Краснодар, Россия 52' Кордоба 1 : 0 Динамо М Москва, Россия Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия